Der deutsche Leitindex hat eine turbulente Woche mit viel Volatilität hinter sich. Mal ging es kräftig nach unten, am nächsten Tag dann gleich wieder deutlich nach oben. Unter dem Strich gab der DAX auf Wochensicht etwa 0,6 Prozent ab. Marktidee: Aurubis Aurubis hat die Märkte am Freitag mit Quartalszahlen überzeugt. Gleichzeitig hob der Kupferproduzent die Dividende an. Die Aktie legt in der Folge deutlich zu. Aus technischer Sicht dürften die Bullen am Ruder bleiben, solange der Kurs nicht unter eine bestimmte Unterstützung fällt. Auf der Oberseite rücken zunächst zwei Hürden in den Fokus. Mittelfristig könnten zwei weitere Zielzonen relevant werden.