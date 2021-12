DGAP-News: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien/Ankauf

ACCENTRO erwirbt attraktives Portfolio in Berlin - Ankauf von 73 Einheiten in begehrten Lagen Berlins - Aufgeteilter Privatisierungsbestand

Berlin, 6. Dezember 2021 - Die ACCENTRO Real Estate AG ("ACCENTRO"), Wohninvestor und Deutschlands führendes Wohnungsprivatisierungsunternehmen, hat von einem institutionellen Investor 73 bereits rechtlich aufgeteilte Einheiten in Berlin erworben. Das Immobilienportfolio befindet sich in begehrten Lagen in den Bezirken Charlottenburg, Wedding sowie Friedrichshain. Die vermietbare Fläche beträgt rund 5.900 Quadratmeter. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Lars Schriewer, CEO von ACCENTRO, kommentiert: "Mit diesem attraktiven Portfolio für die Privatisierung stärken wir unsere Marktposition erneut. Insgesamt verfügt ACCENTRO über eine sehr gut gefüllte Verkaufspipeline von mehr als 400 Mio. Euro und ist somit bestens für die kommenden Jahre aufgestellt."

Über die ACCENTRO Real Estate AG Die ACCENTRO Real Estate AG ist Wohninvestor und Marktführer in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Das Immobilienportfolio umfasste per 31.12.2020 rund 5.200 Einheiten. Zu den regionalen Schwerpunkten zählen neben Berlin bedeutende ostdeutsche Städte und Ballungsräume sowie die Metropolregion Rhein-Ruhr und Bayern. Die Geschäftstätigkeit von ACCENTRO umfasst vier Kernbereiche. Dazu zählen der mieternahe Vertrieb von Wohnungen an Eigennutzer und private Kapitalanleger, der Verkauf von Immobilienportfolien an institutionelle Investoren, der Aufbau und die Bewirtschaftung eines eigenen Immobilienbestands sowie die Vermarktung von Wohnungen für Bestandshalter, Investoren und Projektentwickler. Die Aktien der ACCENTRO Real Estate AG sind im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3). www.accentro.de

Ansprechpartner für Investor Relations: Thomas Eisenlohr

ACCENTRO Real Estate AG

Kantstraße 44/45

10625 Berlin

E-Mail: eisenlohr@accentro.de

Tel. +49 (0)30 - 88 71 81 272

Ansprechpartner für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Christian Dose

WMP EuroCom AG

Barckhausstraße 1

60325 Frankfurt

E-Mail: c.dose@wmp-ag.de

Tel. +49 (0)69 2475689491

Mobil: +49 173 6679900

