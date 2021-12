SPD und FDP haben auf Sonderparteitagen am Wochenende dem gemeinsamen Koalitionsvertrag mit den Grünen mit deutlichen Mehrheiten zugestimmt. Bei einem weitgehend digitalen außerordentlichen Bundesparteitag der Liberalen am Sonntag in Berlin votierten 92,2 Prozent der Delegierten für das Ampel-Bündnis.

