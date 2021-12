Falkner folgt auf Renato Santi, der sich nach entschieden hat, eine neue Herausforderung im Finanzsektor anzutreten.Zürich - Die Saxo Bank (Schweiz) AG, der Spezialist für online Trading und Investment, gab heute bekannt, dass George Falkner zum neuen CEO ernannt wurde. Er ist am 1. Dezember 2021 in die Bank eingetreten und wird seine Funktion am 1. Januar 2022 beginnen. Er ersetzt Renato Santi, der sich nach drei Jahren an der Spitze der Saxo Bank (Schweiz) AG entschieden hat, eine neue Herausforderung im...

Den vollständigen Artikel lesen ...