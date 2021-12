06.12.2021 - Die niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332), Software-as-a-Service Plattform für Asset und Wealth Management, erwirbt mit Wirkung zum 01. Januar 2021 100% der Geschäftsanteile an der PATRONAS Financial Systems GmbH. Was? Die PATRONAS Financial Systems GmbH ist Software-Anbieter für die Finanzdienstleistungsindustrie: Mit seinem Kernprodukt PATRONAS OPUS bietet das Freiburger Unternehmen eine Software für das Portfolio-, Order- und Risikomanagement im institutionellen Wertpapiergeschäft. Damit adressiert die PATRONAS Software eine neue Kundengruppe für niiio und stellt somit eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...