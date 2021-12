Hannover (www.anleihencheck.de) - Eine trübe Aktienmarktstimmung und die Angst vor weiteren Belastungen durch Corona haben die Anleger erneut in deutsche Bundesanleihen getrieben, so die Analysten der Nord LB.US-Treasuries hätten u.a. angesichts der schwächeren Notierungen am Aktienmarkt zugelegt.Die US-Arbeitsmarktdaten seien eindeutig gemischt ausgefallen: Während der Stellenaufbau mit 210.000 enttäuschend gewesen sei, habe der nochmalige Rückgang der Arbeitslosenquote auf 4,2% überzeugt. Wieder einmal seien die beiden unterschiedlichen Arbeitsmarktbefragungen von Haushalten (Arbeitslosenquote: Hui) und Unternehmen (Payrolls: Pfui) völlig gegensätzlich ausgefallen. Der von der FED angestrebte weitere "substantielle Jobaufbau" sei zwar nicht so eindeutig eingetreten, dennoch dürfte sie sich offenbar auf ein beschleunigtes Tapering vorbereiten. ...

