Der Rückzug vieler Anleger aus riskanteren Anlageklassen hat dem Bitcoin am Wochenende einen heftigen Kurseinbruch eingebrockt. Zwar folgte umgehend ein spürbarer Rebound, die digitale Leitwährung und der gesamte Kryptomarkt stehen am Montag aber dennoch deutlich tiefer als am Freitag.Der Bitcoin hat in der Nacht auf Samstag zeitweise rund 20 Prozent verloren und ist dabei kurz sogar unter die Marke von 44.000 Dollar abgetaucht. Die Flucht aus riskanteren Assets hat dabei ein Deleveraging von teils ...

Den vollständigen Artikel lesen ...