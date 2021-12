News von Trading-Treff.de DAX-Videoanalyse am 06.12.2021 zum Handelsstart zeigt eine positive Vorbörse und damit womöglich den Ansatz zur Bodenbildung über 15.000 Punkten. Was ist zu erwarten? Positive Börse zum Wochenstart Der unruhige Wochenausklang zeigt keine weiteren Auswirkungen zum Wochenwechsel. Die Unterstützungszone um 15.000 Punkte wurde nicht angelaufen. Nach den Abgaben am Freitag, die vor allem nach dem US-Arbeitsmarktbereicht einsetzten, ...

