Sint-Oedenrode, Niederlande (ots/PRNewswire) -Cibdol, ein führendes CBD- und Wellness-Unternehmen, bringt am 07.12.2021 seine exklusive Produktreihe CBD Öl 2.0 auf den Markt. Die verbesserte Rezeptur nutzt die Synergie mehrerer Hanfextrakte im Zusammenspiel mit CBD. Es genügen ein paar Tropfen CBD Öl 2.0 - das erste Produkt seiner Art in Europa -, um mentale und körperliche Herausforderungen des modernen Lebens anzugehen.Jeden Tag wenden sich immer mehr Menschen CBD zu, um bei Problemen in Verbindung mit Stimmung, Appetit, Schlaf und Schmerzen unterstützende Hilfe zu suchen. Herkömmliche CBD-Öle haben jedoch ihre Grenzen. Das CBD Öl 2.0 von Cibdol enthält erhebliche Mengen verschiedener Extrakte aus der Hanfpflanze, um einen größeren Einfluss auf Körper und Geist auszuüben. Das Ergebnis ist ein tiefgreifendes Wellness-Erlebnis, das über den aktuellen Industriestandard hinausgeht.Samira Ramsahai, CEO von Cibdol, erklärt, warum die verbesserte CBD-Öl-Rezeptur verspricht, das volle Potenzial der Hanfpflanze an die Nutzer weiterzugeben:"Als Vorreiter in der Branche möchten wir den positiven Einfluss von Hanf auf die menschliche Gesundheit maximieren. Unsere verbesserte Rezeptur, die auf neuesten wissenschaftlichen Studien (https://www.cbd-intel.com/minor-cannabinoids-what-are-they-and-how-could-they-be-of-benefit/) basiert, erhöht die Konzentration der kleineren Verbindungen erheblich, um eine kraftvollere Erfahrung zu schaffen.Es wird angenommen, dass diese Elemente nicht nur besser zusammenarbeiten, sondern jeweils auch einen einzigartigen Einfluss auf im ganzen Körper verteilte Rezeptoren und Systeme ausüben. Je größer der Anteil kleiner Verbindungen neben CBD ist, desto größer ist die Chance, bestimmte gesundheitliche Probleme anvisieren zu können. Basierend auf Forschungstrends ist CBD Öl 2.0 der nächste logische Schritt im Bereich Wellnessprodukte."Mehrere Tropfen CBD Öl 2.0, die man auf oder unter die Zunge einnimmt, genügen, um die verbesserte Erfahrung zu bemerken. Im Vergleich zu herkömmlichen Vollspektrum-CBD-Ölen bietet die 2.0-Reihe von Cibdol mehrere wesentlicheVorteile:- Höhere Mengen an essentiellen Verbindungen (CBG, CBC, CBN, CBDa) neben hochreinem CBD- Ein deutlich verbessertes Potential für eine umfassende Körpererfahrung- Größerer Einfluss, um zu helfen, spezifische gesundheitliche Probleme zu AdressierenUm die gesamte Palette der verbesserten CBD-Öle zu erkunden und mehr über die Vorteile zu erfahren, lohnt sich noch heute ein Besuch der Seite www.cibdol.de