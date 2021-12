Dortmund, Deutschland (ots/PRNewswire) -QUOMI (https://quomi.com/signup/), eine digitale Premium-Community im Gesundheitswesen, zielt darauf ab, eine neue Ordnung und neue Möglichkeiten für alle Ebenen des Gesundheitswesens zu schaffen, indem es alte Strukturen aufbricht und neue Standards setzt.Wir haben eine äußerst benutzerfreundliche Plattform geschaffen, die authentische Inhalte bietet, die von verifizierten Mitgliedern geteilt werden, und gleichzeitig zahlreiche Datenschutzfunktionen bietet, die zu einem hohen Maß an professioneller Qualität führen. Gegründet von Fachleuten aus dem Gesundheitswesen , die die Probleme der Gemeinschaft aus erster Hand kennen, ist QUOMI (https://quomi.com/signup/) eine exklusive, integrative und auf den Datenschutz ausgerichtete Plattform. Sie bietet Einzel- und Firmenmitgliedern ein professionelles Angebot an Inhalten für das Gesundheitswesen, Networking-Tools, Kooperationsfunktionen und Programmen.CEO und Gründer von QUOMI (https://quomi.com/signup/), Dor Matei, sagt: "Als Vertreter des Gesundheitswesens ist es wichtig, die richtigen Entscheidungen zu treffen, sei es beruflich oder privat. Lernen Sie von Ihren Kollegen. Keiner kann seine Aufgabe ohne die anderen erfüllen. Ärzte können nicht ohne die Hilfe und Unterstützung ihrer Krankenschwestern und -pfleger, der medizinischen Industrie und vieler anderer arbeiten. Ich danke meinen Mitarbeitern jeden Tag für die hervorragende Arbeit, die sie leisten, und schätze sie sehr. Nehmen Sie Ihr Personal nie als selbstverständlich hin!"Mit den Worten von Dor Matei: "Wir haben ein professionelles Kollektiv, einen professionellen Stamm, aufgebaut, um dessen Kraft zu nutzen QUOMI (https://quomi.com/signup/). Je mehr wir zusammenarbeiten (https://quomi.com/signup/), desto mehr können wir gemeinsam erreichen. QUOMI (https://quomi.com/signup/) versucht, den Stress zu verringern, indem es Ihnen und uns hilft und das Gesundheitswesen wieder zu dem macht, was es einmal war und eigentlich sein sollte: die Versorgung der Kranken und Bedürftigen."QUOMI (https://quomi.com/signup/) bringt Fachleute des Gesundheitswesens entlang der gesamten Wertschöpfungskette zusammen- Krankenschwestern, medizinische Assistenten, Studenten, Ärzte, Berater, Pfleger, Innovatoren, Wissenssuchende und viele mehr. Hier bleiben sie auf dem Laufenden, was es Neues im Gesundheitswesen gibt, und entdecken einzigartige Dienstleistungen, die sowohl die Arbeit als auch das Leben verbessern.QUOMI (https://quomi.com/signup/) bietet Authentizität, die von verifizierten Mitgliedern vermittelt wird, Sprachoptionen, Gruppenforen für Diskussionen, Jobs, Praktikumsmöglichkeiten und viele andere wertvolle Funktionen. QUOMI (https://quomi.com/signup/) bietet Studenten und Hochschulen auch eine Reihe von Erkenntnissen über Karrieremanagement und die Zukunft des Gesundheitswesens. Indem wir das, was im Leben eines Arztes wirklich wichtig ist, direkt auf den Schreibtisch und das Handy bringen, verbessern wir die Qualität unseres privaten und beruflichen Lebens. "Es gibt nicht nur ein Richtig oder nur ein Falsch. Es gibt unzählige Variationen und Kombinationen, die sorgfältig abgewogen werden müssen, um ein Gleichgewicht und Wohlstand zu erreichen und somit eine gute Gesundheitsversorgung zu gewährleisten", sagt Herr Matei.Erfahren Sie mehr über QUOMI und werden Sie Teil einer disruptiven Gemeinschaft, klicken Sie einfach hier (https://quomi.com/signup/).KontaktinformationenQUOMI GmbH,Maria GulitskayaTel. +49 (0) 231-58692807E-Mail: info@quomi.comVideo - https://www.youtube.com/watch?v=6xl8Hdeu_H0Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1701486/Quomi_Logo.jpgOriginal-Content von: Quomi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160421/5091372