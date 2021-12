Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es unter anderem um Immobilien-Boom im Metaverse, Apples Sonderrolle an der Börse und das Einreichen von Überstunden für die Weihnachtsfeier. 4,3 Millionen US-Dollar für ein Grundstück. Das ist eine stattliche Summe, die Max Mustermanns Portemonnaie wohl sprengen würde. Aber wenn das Fleckchen Erde am Comer See liegt und die Kohle gerade ein bisschen lockerer sitzt, kann man das schon mal machen, oder? Problem: Das 4,3-Millionen-Grundstück liegt nicht am Comer See. Es liegt nicht mal in Italien. Ja, es liegt noch nicht einmal auf der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...