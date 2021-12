München (ots) -Pünktlich zur Weihnachts- und Geschenkezeit können sich die mehr als 31 Millionen PAYBACK Kund:innen über einen weiteren neuen Partner freuen: Der Online Gutscheinspezialist voucherize ist neuer Partner von Deutschlands größtem und beliebtesten Bonusprogramm. Zum Start der Partnerschaft gibt's 5fach Punkte auf jede Bestellung. Mit voucherize bekommen Gutscheine die persönliche Note: Denn man kann seinen Liebsten personalisierte Gutscheine von vielen Partnern in besonderem Design und unterschiedlichen Formaten schicken. Zu den Partnern zählen viele PAYBACK Partnerunternehmen wie z.B. AboutYou, OTTO, JYSK, Thalia, Douglas, Amorelie, Jochen Schweizer und andere. Fußballfreunde können sich auf Gutscheine von bekannten Fußballclubs freuen."Auch hier punkten unsere Kund:innen mit Relevanz. Mit voucherize bekommt das Verschenken von Gutscheinen die persönliche Note, die zu den Beschenkten passt. Dass man beim Kauf auch noch PAYBACK Punkte sammeln kann, sorgt für doppelte Freude beim Schenken und ist eine schöne Ergänzung in unserem Portfolio", so Torsten Hautmann, VP Digital Sales bei PAYBACK. "Beim weiteren Ausbau unserer Plattform mit vielen tollen Services rund ums Verschenken von Gutscheinen ist PAYBACK mit seiner großen Reichweite und den vielen online und mobilen Möglichkeiten für personalisierte Angebote und Coupons ein idealer Partner", so Wolfgang Claßen, Geschäftsführer von voucherize.Erhältlich sind die Gutscheine ab 25 Euro. Last Minute Schenker:innen erhalten den ausgewählten Gutschein nach dem Kauf direkt per Mail. Die Möglichkeit, den Gutschein direkt zu versenden ist eine schöne Möglichkeit für alle, die sich nicht persönlich sehen können.Über voucherize:voucherize ist der deutsche Spezialist für Geschenkideen und Gutscheine. Seit Jahren kooperiert das bayrische Familienunternehmen mit einer Vielzahl führender online Shops, stationären Händlern und traditionsreichen Sportvereinen. Ob Weihnachten, Geburtstag oder als Dankeschön, mit über 100 Design- und Format-Kombinationen bieten sich auf voucherize.com vielfältige Möglichkeiten für die Erstellung eines persönlichen Lieblings-Gutscheins. Die Gutscheine von voucherize sind per pdf-Download oder E-Mail Versand direkt verfügbar und somit das perfekte Last-Minute-Geschenk.Über PAYBACK:PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kund:innen begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kund:innen wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 10 Mio. Nutzer:innen verwendet und zählt sowohl zu den "Top 3 Shopping-Apps", als auch zu den "Top Alltags-Apps" (BILD Studie 2021).Pressekontakt:Nina PurtscherPressestelle PAYBACKTel.: +49 (0) 89 997 41 206Mobil: +49 (0) 172 94 30 713nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.GROUP, PAYBACK.de, twitter.com/Presse_PAYBACKOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/5091453