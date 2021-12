Den erfolgreichen Abschluss einer strategischen Kapitalerhöhung kann American Rare Earths Ltd. (ASX: ARR, FSE: 1BHA) zu Beginn der neuen Woche vermelden, denn Fidelity International Limited hat eine verbindliche Zusage über den Erwerb von 38,8 Millionen Aktien abgegeben. Die neuen Stammaktien werden zu einem Preis von 0,148 AUD gezeichnet und spülen dem Unternehmen vor Kosten 6,1 Millionen AUD in die Kassen. Einen so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...