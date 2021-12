Die Aktie von Defiance Silver hat ein technisches Hoffnungssignal geliefert. Hoffnung macht auch der Silberpreis, der technisch den Boden gefunden haben könnte.

Silber: Druck vom starken Dollar

Der Silberpreis kämpft heute mal wieder mit einem starken Dollar. Der Greenback zieht immer noch viele Investoren als sicherer Hafen an. Zu viel an Börsenwert ging in den vergangenen Wochen verloren. Zudem belasten sicherlich strategische Umpositionierungen der Institutionellen Investoren. Die Federal Reserve wird ihre Anleihekäufe stärker reduzieren als erwartet und wahrscheinlich schon im März 2022 ihreLiquiditätszufuhr von dieser Seite einstellen. Das Tapering trifft die Märkte härter als Omikron. Und so trifft der Starke Dollar heute den Silberpreis mal wieder, dieser sackt um mehr als einen Prozent ab. Allerdings sollte um 22 US-Dollar je Unze auch der Boden erreicht sein. Das macht auch Hoffnung für viele Silberwerte.

Defiance Silver: Aktie zurück auf Los!

Gebeutelt ...

