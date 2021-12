San Francisco/Berlin (ots) -Ob Christkind, Befana oder Santa Claus, wer zu Weihnachten die Geschenke bringt, ist von Land zu Land so verschieden, wie die zahlreichen Sprachen, die um den Weihnachtsbaum herum gesprochen werden. Das Meinungsforschungsinstitut YouGov hat daher im Auftrag der Online-Englischschule Novakid über 1.000 Eltern sowie Kinder zwischen vier und 12 Jahren zur Relevanz von Weihnachtstraditionen aus dem Ausland sowie zu Fremdsprachen und Weihnachtswünschen befragt.*Internationale WeihnachtsgrüßeDie Ergebnisse: Knapp 60 Prozent der befragten Eltern gaben an, dass es ihnen wichtig sei, ihrem Kind Weihnachtstraditionen aus aller Welt zu vermitteln, am besten mit Hilfe von Muttersprachler:innen (52 Prozent). Außerdem sprechen zu Weihnachten in den befragten Haushalten 17 Prozent der Familien mehr als eine Sprache, weitere 19 Prozent nutzen die Feiertage aktiv zum Fremdsprachenlernen. Dabei ist besonders die eigene Familie wichtig: Fast jeder vierte Umfrageteilnehmer:in verbessert Sprachkenntnisse in der Weihnachtszeit durch Gespräche mit der Verwandtschaft. Aber auch digitalen Medien kommt eine besondere Bedeutung zu: Über 38 Prozent nutzen Lernplattformen wie Novakid während der Feiertage. Und das nicht ohne Grund: Für die große Mehrzahl (93 Prozent) ist Englisch mit großem Abstand die wichtigste Fremdsprache für die befragten Eltern und ihre Kinder.Bessere Verständigung mit Menschen aus aller Welt und vielseitigere Karrierechancen waren häufig genannte Gründe. Deshalb liegt bei der ein oder anderen Familie dieses Jahr auch ein ganz besonderes Geschenk unterm Weihnachtsbaum: Über ein Viertel der der Befragten gaben an, dass sie Online-Englischkurse verschenken würden.Darum möchten Kinder Englisch lernenDie Weihnachtszeit ist natürlich nicht nur die Zeit des Schenkens, sondern auch des Wünschens. Deshalb hat Novakid die teilnehmenden Kinder gefragt, welche sie sich mit besseren Englischkenntnissen erfüllen würden. Die Antworten sind vielfältig: Eine Reise nach New York, alle Lieder im Radio mitsingen können, die Verständigung mit Kindern aus aller Welt oder Pilot:in werden. Um Kinder zu unterstützen, ihre Wünsche zu erfüllen, hat Novakid die Weihnachtsaktion "I Have a Dream" ins Leben gerufen, an der sich weltweit Kinder und Jugendliche zwischen vier und 15 Jahren beteiligen können. Vom 29. November bis zum 19. Dezember 2021 können sie bei Novakid an einer kostenlosen Englisch-Probestunde teilnehmen und im Anschluss auf Social Media von ihrem größten Traum erzählen und wie ihnen Englisch dabei hilft, sich diesen zu erfüllen. Egal ob Post oder Video, mit den Hashtags Novakid und Novakid_dream nehmen alle Beiträge automatisch an der Aktion teil. Am24. Dezember 2021 verkünden die Novakid-Gründer Max Azarov und Dmitry Malin den Gewinner, der zwischen nützlichen Apple-Produkten und einem Jahr kostenlosen Englischunterricht bei Novakid auswählen kann.*YouGov-Umfrage im Auftrag der Online-Englischlernplattform Novakid unter 1.058 Eltern von Kindern im Alter von vier bis 12 Jahren sowie Kindern. Umfragezeitraum 18. - 24.11.2021Über NovakidNovakid (https://www.novakid.de) ist eine Online-Lernplattform, bei der Kinder im virtuellen Einzelunterricht Englisch von Muttersprachler*innen lernen können. Der international verfügbare Service richtet sich an Schüler*innen zwischen vier und zwölf Jahren, die sich ihre Tutoren aus über 1.000 qualifizierten Lehrkräften aussuchen können. In den 25-minütigen Unterrichtseinheiten wird auch Augmented Reality eingesetzt, um den Kindern ein möglichst authentisches Lernen zu ermöglichen. Die eigens entwickelte Online-Lernplattform von Novakid legt den Schwerpunkt auf Personalisierung und KI-gestützte Datenextraktion und -analyse, um den Lehrplan und die verwendeten Unterlagen kontinuierlich zu verbessern. Das Unternehmen mit Hauptsitz in San Francisco (Kalifornien, USA) wurde 2017 von Max Azarow und Dmitry Malin gegründet. Derzeit ist Novakid in über 40 Ländern tätig und beschäftigt 260 Mitarbeiter weltweit.Pressekontakt:Pressebüro Novakid, c/o public link GmbHMilena Müller-Kraus / Hannah Ludmannnovakid@publiclink.deTelefon: +49 30 44 31 88 0Original-Content von: Novakid, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151270/5091455