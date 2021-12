Ein angeschlagener Vorstand, schwache Verkaufszahlen in China und anhaltende Chip-Knappheit. Volkswagen hat derzeit genug Baustellen zu managen. In den nächsten Tagen sollte jedoch zumindest Klarheit über die Zukunft von CEO Herbert Diess herrschen.Für Spannung bei Volkswagen ist gesorgt. Zum einen soll am Donnerstag der Aufsichtsrat von VW über die Investitionsplanung für die kommenden fünf Jahre entscheiden. Zum anderen wird dann wohl auch endlich Klarheit über die Zukunft von Vorstand Herbert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...