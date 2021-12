Ein Monolith in Tasmanien soll den Weg der menschlichen Zivilisation aufzeichnen. Im Nachgang helfe das künftigen Zivilisationen, so die Aufsteller. Sie erhoffen sich auch Effekte für die Gegenwart. Ein zehn mal vier mal drei Meter großer Stahlmonolith soll auf einem abgelegenen Felsvorsprung an der tasmanischen Westküste aufgestellt werden. In seinem Inneren zeichnen Geräte den Zustand der Erde während des Klimawandels auf. Seine Aufgabe: die Blackbox der Welt zu sein. Wie die gleichnamigen Einrichtungen von Flugzeugen, soll das quasi unzerstörbare Werkzeug der Nachwelt Klarheit darüber ...

