Linz (www.anleihencheck.de) - Die kanadische Notenbank hat im Oktober am Devisenmarkt für Überraschung gesorgt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Anleihenkäufe seien für beendet erklärt worden. Der logische nächste Schritt sei eine Anpassung des Leitzinses. Bis vor kurzem habe der Großteil mit einer Anhebung es Leitzins bereits zu Beginn des zweiten Quartals gerechnet. Die neu entflammten Sorgen Rund um Corona würden den Optimismus aber schnell vergessen lassen. Die erfreulichen Daten zum dritten Quartal (+3,3%) würden kaum Beachtung finden. Der Markt sei fokussiert auf die künftige Entwicklung zum Thema Lieferketten, Arbeitsmarkt, Energiekosten und Inflation. Speziell letzteres bereite Konsumenten, Politiker und auch der Notenbank die größten Sorgen. ...

