Bonn (ots) -Die stellvertretende Parteivorsitzende von Bündnis 90 /Die Grünen, Ricarda Lang, erwartet heute eine große Zustimmung der Parteimitglieder zum Ampel-Koalitionsvertrag. "Mit dem Koalitionsvertrag haben wir einen Weg aufgezeichnet, wie drei sehr unterschiedliche Parteien zusammenkommen, aber vertrauensvoll zusammenarbeiten, um die Herausforderungen unserer Zeit, zum Beispiel die Klimakrise aber auch die Kinderarmut in diesem Land wirklich anzupacken. Ich bin davon überzeugt, dass uns unsere Mitglieder auf diesem Weg folgen werden", sagte Lang im phoenix-Interview. Gleichzeitig gebe es auch Punkte, die man nicht habe umsetzen können, bei denen man habe "schlucken" müsse. Es sei wichtig, dies auch offen und ehrlich zu benennen, wie etwa die gescheiterte Erhöhung der Hartz-IV-Regelsätze. "Hier müssen wir ehrlich sein und sagen: An diesen Themen bleiben wir dran", sagte Lang. Gleichzeitig müsse die Partei die Legislaturperiode nutzen, um weiteres Vertrauen aufzubauen. "Natürlich wird es unsere Aufgabe sein, für diese vier Jahre weiter zu wachsen und Vertrauen zu gewinnen, gerade bei den Menschen, die das im Moment noch nicht haben, bei den Menschen im ländlichen Raum, die denken, grüne Konzepte funktionieren vor allem in Städten, oder Menschen in prekären Lebensverhältnissen, die immer noch mehr Angst vorm Monatsende als vor der Klimakrise haben. Hier gilt es jetzt, Vertrauen aufzubauen und aus dem Wahlkampf und aus den Erfahrungen der letzten Jahre zu lernen", sagte die Grünen-Politikerin.Bündnis 90/Die Grünen will das Ergebnis der Urabstimmung zum Koalitionsvertrag um 14.30 Uhr am heutigen Montag bekanntgeben. phoenix berichtet im TV und auf den digitalen Kanälen darüber LIVEDas komplette Gespräch sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/xIPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5091591