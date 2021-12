EQS-News: Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

Sunrise UPC baut weltweit erstes 4K Cloud Gaming über 5G weiter aus



06.12.2021 / 11:30



Sunrise UPC bietet das weltweit erste Cloud Gaming mit 4K-Auflösung über 5G neu auch für iOS- (iPhones, iPads) und MacOS-Geräte (MacBooks, iMacs etc.) an.

Neu stehen über 100 Games via 5G oder WiFi auf nahezu allen mobilen Endgeräten oder ebenfalls neu direkt auf allen Samsung Smart-TV-Modellen zur Verfügung - zwei neue Spiele kommen monatlich hinzu.

Die Gaming-Flatrate ist ab sofort während drei Monaten für alle Sunrise Mobile Postpaid Kundinnen und Kunden kostenlos verfügbar. Danach kostet das Angebot CHF 9.90 pro Monat. «Unsere Mobile Kundinnen und Kunden profitieren von unserem Know-how als Anbieter des in Kombination schnellsten und grössten 5G-Netzwerks der Schweiz und als Betreiber von esports.ch. Mit dem ausgebauten Angebot bieten wir ihnen viele neue und innovative Gaming-Möglichkeiten zu einer attraktiven Flatrate. Damit positionieren wir uns noch stärker als führender Telekommunikationsanbieter im boomenden Markt für Videospiele», freut sich Stefan Fuchs, Chief Marketing Officer von Sunrise UPC. Mobile Gaming boomt in der Schweiz Laut einer im April 2021 vorgestellten Studie der ZHAW spielen heute knapp 42% der Schweizer Bevölkerung mindestens einmal wöchentlich Videospiele. Das sind fast 8 Prozent mehr gegenüber dem Jahr 2019. Mehr als die Hälfte dieser Gamerinnen und Gamer bevorzugt dabei das Smartphone als Spielgerät. Dank dem hervorragenden Sunrise 5G-Netz, dem in Kombination schnellsten und grössten 5G-Netzwerk der Schweiz (gemäss connect Mobilfunk-Netztest 2022), sind heute stabile Verbindungen mit niedrigen Latenzzeiten und hohen Bandbreiten für hochauflösende Spiele auch unterwegs verfügbar. Ob alleine oder im Multiplayer-Modus: Es gibt kein besseres 5G-Netz in der Schweiz für ein ausgezeichnetes Mobile Gaming Erlebnis, wie jüngst auch der «Switzerland 5G Experience Report November 2021» von Opensignal bestätigte. Selbst mit 4G-Geräten können die meisten der Spiele der neuen Mobile Gaming Plattform genutzt werden. Wer das Angebot zudem auf einem PC oder Laptop ohne Mobile-Zugang nutzen will, kann als Sunrise Mobile Kundin oder Kunde*) auch via WiFi darauf zugreifen. Ideal für Gelegenheitsgamer und Familien Die Mobile Cloud Gaming Plattform wurde zusammen mit Gamestream, dem führenden Anbieter von Cloud Gaming-Lösungen für den B2B-Markt entwickelt. Für Gamestream CEO und Mitbegründer Ivan Lebeau ist diese Kooperation wegweisend: «Wir sind stolz darauf, mit dem 5G-Pionier Sunrise UPC zusammenzuarbeiten, um die branchenweit beste Cloud-Gaming-Lösung zu liefern, die der ganzen Familie ein außergewöhnliches Spielerlebnis bietet - überall, jederzeit und auf jedem Gerät.» Tatsächlich richtet sich das Angebot in erster Linie an Gelegenheitsgamerinnen und -gamer, sowie Familien. Durch eine breite Palette an Spielen, die monatlich um zwei Titel erweitert wird, findet jedes Familienmitglied das passende Spiel und dank einer neu integrierten Kindersicherung können Spiele ab sofort auch altersgerecht freigegeben werden. Sunrise Mobile Postpaid Kundinnen und Kunden können die Gaming-Flatrate für Smartphones während drei Monaten kostenlos testen, danach kostet sie CHF 9.90 im Monat. Das 4K Cloud-Gaming kann online oder in jedem Sunrise, respektive UPC Shop gekauft werden. Direktzugriff via Samsung Smart TV und integrierte Gamekonsole Zusätzliche Funktionalitäten wie die integrierte Schnittstelle zu Samsung Smart TV-Modellen (voraussichtlich ab Anfang Februar 2022), eine in das Spiel integrierte Gamekonsole oder die monatliche Ratenzahlung für einen Hardware Controller (CHF 2.95 pro Monat während 24 Monaten) erlauben auch bisher weniger Game-affinen Kundinnen und Kunden einen einfachen Zugang zur neuen Cloud Gaming Welt von Sunrise UPC. Sunrise UPC - Pionier im Gaming und eSports Sunrise UPC ist ein Pionier im Gaming und eSports und bringt diese Kompetenz für ihre Kundinnen und Kunden auch in der neuen Cloud Gaming Plattform ein. Sunrise UPC hat sich im Gaming- und eSports-Bereich bereits vor vier Jahren mit der Lancierung von esports.ch, der grössten Newsseite für kompetitives Gaming, etabliert. Als Kooperation von Sunrise UPC, MySports und esports.ch zusammen mit Swiss Ice Hockey und gameturnier.ch wurde zudem vor zwei Jahren die eNationalleague aus der Taufe gehoben. 30'000 Personen Nettoreichweite auf dem TV-Programm von MySports, mehr als 3 Millionen Impressions auf Social Media-Kanälen und regelmässig um die 500 Viewer bei Live-Übertragungen auf Twitch zeigen auch hier die steigende Beliebtheit von Gaming-Themen und -Plattformen in der Schweiz. *) für Kundinnen und Kunden mit einem UPC Mobile Abonnement ist der Zugriff auf die Mobile Cloud-Gaming Plattform derzeit noch nicht möglich. Infografik E-Sports und Gamingmarkt Schweiz 2021 ((c) 2021 - ZHAW & esports.ch) Sunrise UPC

Media Relations

media@sunrise.net

Telefon: 0800 333 000

Ausserhalb der Schweiz: +41 58 777 76 66

Ende der Medienmitteilungen