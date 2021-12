Linz (www.anleihencheck.de) - Zugegeben, die Erwartungshaltung an den US-Arbeitsmarkt war hoch, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Im Mittel sei mit 550.000 neue Stellen gerechnet worden. Am Ende sei die Zahl mit 210.000 neuen Arbeitsplätzen sehr überschaubar ausgefallen. In der ersten Reaktion habe EUR/USD bis auf 1,1333 zugelegt. EUR/USD stehe vor einer Neuorientierung. Entweder die Zinserhöhungen durch die FED würden schnell und aggressiv kommen oder Corona 4.0 führe zu einer langsamen, abwartenden Zinspolitik. Im letzten Fall würde der USD sehr wahrscheinlich an Wert einbüßen und wieder Richtung 1,1500 klettern. (06.12.2021/alc/a/a) ...

