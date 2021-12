Wien (www.anleihencheck.de) - In der Eurozone wurden in der abgelaufenen Woche die Inflationszahlen für November veröffentlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Einmal mehr habe die Teuerungsrate mit 4,9% p.a. über den Erwartungen gelegen und erneut sei der Aufwärtstrieb der Energiepreise unterschätzt worden. Zwar seien die Details noch nicht bekannt, es sei aber sehr wahrscheinlich, dass unter den Energiegütern vor allem die Preise für Strom und Gas stärker zugelegt hätten als von vielen unterstellt. Der Ölpreiseffekt sei vermutlich weniger dominant als in früheren, vergleichbaren Phasen und die aktuelle Energiepreishausse sei wohl breiter als in den Jahren 2008 bzw. 2010-13. Dennoch sei auf Jahressicht mit einer deutlichen Rückbildung der Steigerungsrate bei Energiegütern zu rechnen - die Preise für Erdgas und Rohöl würden im Jahr 2022 nach allgemeiner Ansicht nicht noch einmal um ein Zwei- bis Fünffaches zunehmen. Allerdings könnte der Abbau der Energiepreisinflation zäher verlaufen als früher (zeitversetzte Preisüberwälzung an Konsumenten). ...

