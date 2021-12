DJ PTA-News: OHB SE: Erfolgreicher Galileo-Satellitenstart

Bremen (pta026/06.12.2021/11:45) - Kourou/Bremen, 5. Dezember 2021. "Trois, deux, un, top, décollage" - hieß es heute am frühen Morgen deutscher Zeit auf dem Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana. Und das hatte einen sehenswerten Grund: Um 1.19 Uhr (MEZ) starteten die ersten zwei Galileo FOC-Satelliten aus Batch 3 mit einer Soyus-Trägerrakete vom Weltraumbahnhof ins All. Der Start verlief reibungslos und so konnten die OHB-Mitarbeiter:innen vor Ort und in Bremen per nächtlichem Livestream verfolgen, wie die Satelliten nach knapp vier Stunden Flugzeit gegen halb sechs Uhr morgens im Zielorbit ankamen. Die OHB System AG, ein Tochterunternehmen des Raumfahrtkonzerns OHB, ist der industrielle Hauptauftragnehmer für die Galileo FOC-Satelliten.

Während sich die Rakete auf ihren Weg in den Zielorbit in etwa 23.000 Kilometer Höhe machte, hieß es in Bremen "Atemlos durch die Nacht" und natürlich auch "schlaflos", denn das Galileo-Team hatte sich zum frühmorgendlichen virtuellen Launch-Event zusammengefunden. Gegen halb sechs wurde es spannend. "Etwa eine Minute nachdem FM 23 & 24 von der Soyus ausgesetzt werden, schalten die Satelliten sich ein, beginnen mit der Entfaltung ihrer Solarpanele und richten diese dann zur Sonne aus. Während dieser Geschehnisse werden die Minuten gefühlt sehr lang und alle warten auf das erlösende Signal von unseren Leuten vor Ort im Kontrollzentrum in Oberpfaffenhofen bei München", sagt Dr. Kristian Pauly, Direktor Navigation bei OHB. Gute Nachrichten: Die Anspannung währte nur kurz, das Kontrollzentrum bestätigte die Funktionsfähigkeit der Satelliten.

Mit dem neuerlichen Start befinden sich nun 28 Galileo-Satelliten im Weltraum, 24 von ihnen wurden von OHB konzipiert und integriert. Insgesamt hat die Europäische Weltraumorganisation OHB mit der Fertigstellung von 34 Galileo-Satelliten beauftragt. Daher kann das OHB-Team voraussichtlich schon bald den nächsten Launch feiern: Die Satelliten FM 25 & 26 stehen bereits in den Startlöchern. Sie werden vermutlich zwischen März und April 2022 auf die Reise in das Weltall gehen.

The Full Operational Capability phase of the Galileo programme is managed and funded by the European Union. The European Commission, ESA and EUSPA (the EU Agency for the Space Programme) have signed an agreement by which ESA acts as design authority and system development prime on behalf of the Commission and EUSPA as the exploitation and operation manager of Galileo/EGNOS. "Galileo" is registered as a trademark in the database of the European Union Intellectual Property Office (n° 002742237)

