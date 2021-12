Mainz (ots) -Montag, 13. Dezember 2021, 22.25 UhrDeutsche ErstausstrahlungGeorg Stefan Troller hat in seinem Reporterleben Hunderte Prominente interviewt - von Muhammad Ali bis Peter Handke. Nun wird er zu seinem 100. Geburtstag selbst zum Porträtierten. Gemeinsam mit Ruth Rieser begibt sich der Journalist auf eine spannende Reise durch sein Leben. 3sat zeigt den Dokumentarfilm "Auslegung der Wirklichkeit - Georg Stefan Troller" (Österreich 2021) von Ruth Rieser am Montag, 13. Dezember 2021, 22.25 Uhr, in deutscher Erstausstrahlung. Im Anschluss, ab 0.25 Uhr, folgen zehn Filme des legendären Dokumentaristen aus den Jahren 1974 bis 1998.Von seiner Pariser Wohnung aus begeben sich Georg Stefan Troller und Ruth Rieser auf eine spannende und erhellende Reise durch Trollers Leben. Der Verlust der österreichischen Heimat, seine Flucht und die Zeit als US-Soldat in Deutschland haben das Schaffen Georg Stefan Trollers grundiert. In seinen "Personenbeschreibungen" und "Pariser Journalen" perfektionierte er über die Jahre seinen persönlichen Stil, wurde zum Meister der Subjektive - versuchte er doch stets, über eine innere Verbindung zu den Befragten an den "Kern der Sache" heranzukommen. In persönlicher Atmosphäre befragt die Schauspielerin und Filmemacherin Ruth Rieser den Jahrhundertjournalisten Georg Stefan Troller. Sie taucht in Leben und Werk des Dokumentaristen ein und verknüpft Ausschnitte aus seinen Filmen mit seiner Selbstanalyse. Der Film ist eine Hommage und ein Zeitdokument.Übersicht über das weitere Programm:Montag, 13. Dezember 2021, 0.25 UhrMuhammad Ali - Der lange Weg zurückDokumentarfilm (30 Min) von Georg Stefan Troller, BRD 1974Montag, 13. Dezember 2021, 0.55 UhrHollywood Profile: Isabella RosselliniDokumentarfilm (29 Min) von Georg Stefan Troller, Deutschland 1998Montag, 13. Dezember 2021, 1.25 UhrDory Previn - Ein Leben in HollywoodDokumentarfilm (30 Min) von Georg Stefan Troller, BRD 1972Montag, 13. Dezember 2021, 1.55 UhrPeter Handke in ParisDokumentarfilm (30 Min) von Georg Stefan Troller, BRD 1975Montag, 13. Dezember 2021, 2.25 UhrStan Rivkin - Der letzte KopfgeldjägerDokumentarfilm (44 Min) von Georg Stefan Troller, BRD 1985Montag, 13. Dezember 2021, 3.10 UhrRon Kovic - Warum verschwindest du nicht?Dokumentarfilm (30 Min) von Georg Stefan Troller, BRD 1977Montag, 13. Dezember 2021, 3.45 UhrBegegnung im KnastDokumentarfilm (44 Min) von Georg Stefan Troller, BRD 1981Montag, 13. Dezember 2021, 4.25 UhrZouc - die Geschichte eines dicken MädchensDokumentarfilm (35 Min) von Georg Stefan Troller, BRD 1979Montag, 13. Dezember 2021, 5.00 UhrArt Spiegelman: Von Katzen und MäusenDokumentarfilm (35 Min) von Georg Stefan Troller, BRD 1988Montag, 13. Dezember, 5.45 UhrPersonenbeschreibung: Leonard CohenDokumentarfilm (35 Min) von Georg Stefan Troller, BRD 19853sat zeigt den Dokumentarfilm "Auslegung der Wirklichkeit - Georg Stefan Troller" im Rahmen des diesjährigen "Dokumentarfilmherbstes in 3sat": Bis zum 20. Dezember 2021 präsentiert 3sat mehr 20 Dokumentarfilme. Das Programm zum "Dokumentarfilmherbst in 3sat": https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/mappe/showDossier/Special/dokumentarfilmherbst-in-3sat/Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/dokumentarischerherbstVideostream von "Auslegung der Wirklichkeit - Georg Stefan Troller": https://kurz.zdf.de/DnFQ/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5091698