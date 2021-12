Berlin (ots) -Live-Stream der Verleihung des 39. Werner-von-Siemens-Rings am 14. Dezember 2021 an Jens Frahm für die revolutionäre Weiterentwicklung der MagnetresonanztomografieDer Physiker Prof. Dr. Jens Frahm erhält am 14. Dezember 2021 den Werner-von-Siemens-Ring für seine herausragenden Forschungsleistungen zur Magnetresonanztomografie (MRT). Die Verleihung findet in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Berlin statt und wird per Live-Stream übertragen. Neben dem Preisträger selbst kommen auch der Vorstandsvorsitzende der Charité, Prof. Dr. Heyo K. Kroemer, und Dr. Nathalie von Siemens als Vertreterin der Familie Siemens zu Wort. Festveranstaltung und Live-Stream beginnen um 15.00 Uhr."Wer neu und anders denkt, kann die Welt verändern!" Davon war Werner von Siemens überzeugt und in diesem Sinne wird seit 1916 der Werner-von-Siemens-Ring für bedeutende Lebensleistungen in den technischen Wissenschaften verliehen. Die Stiftung Werner-von-Siemens-Ring würdigt Prof. Dr. Jens Frahms Forschungen zur Magnetresonanztomografie. Die von ihm und seinem Team entwickelte FLASH-Technologie (Fast Low-Angle Shot) revolutionierte Mitte der 1980er Jahre die bildgebende Diagnostik. Dank des FLASH-Verfahrens dauert die hochwertige Abbildung innerer Strukturen und Organe nur noch wenige Sekunden statt mehrerer Minuten. Infolgedessen erhielt die Magnetresonanztomografie Einzug in Krankenhäuser, Facharztpraxen, Radiologie- sowie Diagnostikzentren und ist aus dem medizinischen Alltag nicht mehr wegzudenken. Jährlich profitieren Millionen Menschen von diesem Meilenstein der Technikwissenschaft.Der Werner-von-Siemens-Ring gilt als die höchste deutsche Auszeichnung für Personen, die durch ihre Leistung technische Wissenschaften wesentlich vorangebracht oder als Forschende neue technische Wege erschlossen haben.Wir freuen uns über Ihre digitale Teilnahme an der Festveranstaltung zur Verleihung des 39. Werner-von-Siemens Rings.Dienstag, 14.12.2021, 15.00 bis 16.15 Uhrhttps://siemens-ring.de/liveDie Festveranstaltung wird live aus dem Helmholtzsaal der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Berlin übertragen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.ProgrammBegrüßung und Grußwort: Prof. Dr. Joachim Ullrich, Vorsitzender des StiftungsratsLaudatio: Prof. Dr. Heyo K. Kroemer, Vorsitzender der Charité - Universitätsmedizin BerlinÜbergabe des 39. Werner-von-Siemens RingsBericht von Prof. Dr. Jens Frahm, jüngster Preisträger des Werner-von-Siemens-RingsSchlusswort: Dr. Nathalie von Siemens, Vertreterin der Familie von SiemensDie Pressemitteilung zur Preisverleihung und honorarfreie Pressefotos stehen im Anschluss an die Veranstaltung unter www.siemens-ring.de/presse zur Verfügung.Pressekontakt:Gesche Katinka DuddeckTelefon: +49 (0) 30 310078 3429E-Mail: gesche.duddeck@siemens-ring.deOriginal-Content von: Stiftung Werner-von-Siemens-Ring, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122721/5091696