Um 11:49 liegt der ATX TR mit +0.58 Prozent im Plus bei 7561 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Immofinanz mit +5.29% auf 22.49 Euro, dahinter Addiko Bank mit +1.91% auf 13.35 Euro und Österreichische Post mit +1.65% auf 37 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15189 (+0.36%, Ultimo 2020: 13719). Nach Wochen der Ruhe stehen jetzt die Immos wieder im Zentrum und die Ereignisse überschlagen sich, siehe den Part von Christine Petzwinkler. Bereits am Freitag hörte man von den 21,2 Euro, die von der CPI für Immofinanz geboten werden, das brachte einmal ein Sicherheitsnetz für IIA-Investoren. Das Gebot wirkte angesichts einen Buchwerts von 27,8 und eines EPRA NAVs von sogar 30.43 per Q3 aber auch Anhieb viel zu tief. Man kennt das ja schon, das 1 ....

