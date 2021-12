DJ MARKT USA/Wenig verändert - Omikron-Aussagen geben weiter Richtung vor

Mit einer wenig veränderten Tendenz dürfte die Wall Street in die neue Woche starten. Weiter geben Nachrichten um die Omikron-Variante des Corona-Virus die Richtung des Marktes. Dies hatte in der vergangenen Woche eine Achterbahnfahrt zur Folge. Leicht stützend ist ein Artikel des Medical Research Council aus Südafrika, wonach die Omikron-Symptome milder sein sollen als bei früheren Varianten. Allerdings mahnen Experten zum Abwarten, da die Daten noch nicht verlässlich sein dürften. Die US-Arzneimittelbehörde FDA will allerdings die Zulassungsverfahren für neue Impfstoffe beschleunigen.

Der Future auf den S&P-500 tritt aktuell auf der Stelle. Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist zu Wochenbeginn leer.

Im Fokus stehen auch die Kryptowährungen, nach dem Einbruch am Samstag, als es für den Bitcoin um rund 16 Prozent nach unten gegangen war. Zu Beginn des Wochenendes war der Kurs von Ständen um 53.800 Dollar abgerutscht auf im Tief rund 42.000. Aktuell geht er mit 47.540 Dollar um. Der drastische Ausverkauf am Samstag folgte auf einen Abschwung bei den weltweiten Aktien und betraf auch andere Kryptowährungen. "Bitcoin ist eine hochriskante Anlage und keine erwiesene Absicherung gegen Inflation", sagt Swissquote-Bank-Analystin Ipek Ozkardeskaya.

Unternehmensnachrichten sind dünn gesät. Die US-Hinterlegungsscheine (ADR) des chinesischen Fahrdienstleisters Didi erholen sich leicht von den kräftigen Verlusten am Freitag. Diese waren um gut 22 Prozent eingebrochen, nachdem das Unternehmen nur fünf Monate nach dem Börsengang seinen sofortigen Rückzug von der New Yorker Börse angekündigt hatte und nun eine Notierung in Hongkong vorbereitet. Vorbörslich geht es um 0,7 Prozent nach oben.

