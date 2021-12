Durch die Druckwelle liquidierter Futures-Kontrakte ist der Bitcoin-Kurs am Wochenende unter 50.000 US-Dollar geknallt. El Salvador ließ die Gelegenheit nicht ungenutzt. Das Marktupdate. Was für ein Wochenende. Freitag deutete es sich bereits an, unüberhörbar hat es dann aber einen Tag darauf am Krypto-Markt geknallt. Der Bitcoin-Kurs rasselte auf zeitweise 46.000 Dollar und hat damit in nur 24 Stunden 10.000 Dollar an Wert verloren. Erstmals seit zwei Monaten liegt die BTC-Marktkapitalisierung somit wieder unter einer Billion Dollar. Mit einem Minus von 1,4 Prozent verschläft ...

