Covestro und Eco-Mobilier wollen die Abfallmärkte für Schaumstoff wie PU, der auch in Matratzen zum Einsatz kommt, weiterentwickeln, um seine Verwendung im chemischen Recycling zu ermöglichen. Jahr für Jahr fallen weltweit große Mengen an gebrauchten Möbeln an, die entsorgt werden müssen. Covestro und Eco-mobilier wollen sie künftig vor der Deponierung bewahren und die Verbrennung minimieren, um so die Umweltbelastung zu verringern und ihnen ein neues Leben zu geben. Zu diesem Zweck wollen sie ihr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...