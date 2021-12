Elon Musk erobert mit Space X und Starlink das All. Damit er dort nicht zum Alleinherrscher wird, müssen sich Strukturen ändern, sagt unter anderem der Generaldirektor der European Space Agency, Josef Aschbacher. Fast 1.900 Satelliten hat Elon Musk mit seinem Space-Unternehmen SpaceX bereits ins All befördert, riesige Starlink-Konstellationen sollen dafür sorgen, dass fast überall auf der Welt Zugang zum Internet besteht. Bis zu 30 Milliarden Dollar könnten 2021 in den Ausbau des Projektes fließen. Die zunehmende Dominanz von Musk sorgt für Skepsis, beispielsweise bei Josef Aschbacher, Chef der ...

