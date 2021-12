DGAP-News: Compleo Charging Solutions AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

06.12.2021 / 13:29

Bezugsrechtskapitalerhöhung der Compleo stößt auf positive Resonanz

Neuer Investor verpflichtet sich zur Zeichnung neuer Aktien im Volumen von ca. EUR 10 Mio. - Obotritia Capital KGaA sagt Ausübung ihrer Bezugsrechte zu

Dortmund, 06. Dezember 2021 - Die Compleo Charging Solutions AG ("Compleo") stößt mit ihrer Bezugsrechtskapitalerhöhung auf positive Resonanz. Ein neuer Investor hat von Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats der Compleo Bezugsrechte erworben und sich zu deren Ausübung und zur Zeichnung von neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung im Volumen von ca. EUR 10 Mio. verpflichtet. Zudem hat die Obotritia Capital KGaA die Ausübung aller ihrer (über die Obotritia Beta Invest GmbH gehaltenen) Bezugsrechte zugesagt und wird neue Aktien im Volumen von ca. EUR 4,1 Mio. übernehmen.

Die Bezugsfrist für die Zeichnung von neuen Aktien zum Bezugspreis von EUR 56,00 läuft noch bis 10. Dezember 2021 (einschließlich). Der Handel der Bezugsrechte (ISIN DE000A3MQBQ7 / WKN A3MQBQ) für die neuen Aktien wird voraussichtlich am 7. Dezember 2021 enden. Compleo beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von rund EUR 50,5 Mio. (unter der Annahme einer vollständigen Platzierung der angebotenen neuen Aktien) im Zusammenhang mit dem Erwerb der innogy eMobility Solutions GmbH, Dortmund ("ieMS"), zu verwenden, insbesondere (i) zur Finanzierung des mit innogy SE vereinbarten und beim Closing der Transaktion zu zahlenden vorläufigen Barkaufpreises sowie (ii) für Maßnahmen in den Geschäftsjahren 2022 und 2023 zur Integration von ieMS in die Compleo-Gruppe und zur Weiterentwicklung des Produktportfolios.

Das öffentliche Angebot der neuen Aktien in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des Prospekts, der auf der Internetseite der Gesellschaft (www.compleo-cs.com) im Bereich "Investor Relations - Veröffentlichungen" zur Verfügung steht.

Über Compleo

Compleo Charging Solutions AG ist einer der führenden Komplettanbieter für Ladetechnologie in Europa. Das Unternehmen unterstützt seine Geschäftskunden mit seinen Ladetechnologien sowie seinen Ladestationen, dem Backend der Ladeinfrastruktur und bei Bedarf auch bei der Planung, Installation, Wartung und dem Service. Das Angebot von Compleo umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen. DC-Ladesäulen von Compleo sind die ersten eichrechtskonformen DC-Ladestationen im Markt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dortmund, die Produktstätten befinden sich neben Dortmund auch in Paderborn. Dabei setzt der Hersteller auf Innovation, Sicherheit, Verbraucherfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Zu den Kunden zählen unter anderem Allego, Clever, E.ON, EWE Go, Deutsche Telekom, Siemens sowie mehr als 150 Stadtwerke in Deutschland. Compleo startete 2009 die Produktion der ersten Ladestationen. Das wachstumsstarke Unternehmen beschäftigt zurzeit mehr als 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit Oktober 2020 ist Compleo im Segment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN: DE000A2QDNX9). Im April 2021 hat Compleo 100 Prozent der Anteile an der wallbe GmbH, der heutigen Compleo Connect GmbH, übernommen. Mehr Infos unter: compleo-cs.de/

IR-Kontakt

Compleo Charging Solutions AG

Sebastian Grabert, CFA

Leiter Investor Relations

E-Mail: s.grabert@compleo-cs.de

Telefon: +49 231 534 923 874

WICHTIGE HINWEISE



Diese Veröffentlichung enthält weder ein Angebot noch stellt sie ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer Jurisdiktion dar, an welche oder in welcher ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre.



Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der Gesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot der neuen Aktien in Deutschland erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung über die neuen Aktien der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage dieses Wertpapierprospekts getroffen werden. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft (www.compleo-cs.com) im Bereich "Investor Relations - Veröffentlichungen" verfügbar.

In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme Deutschlands ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist ("Prospektverordnung"), sind.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung ("Order"), oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder (iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf (alle diese Personen werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Veröffentlichung nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit in den neuen Aktien der Gesellschaft steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt.

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert. Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht zum Kauf angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungserfordernissen des Securities Act befreit. Ein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten findet nicht statt.

Die Konsortialbanken handeln ausschließlich für die Gesellschaft und für niemanden sonst im Zusammenhang mit dem Angebot von neuen Aktien der Gesellschaft ("Angebot"). Im Zusammenhang mit dem Angebot werden die Konsortialbanken niemanden sonst als ihren Klienten betrachten und sind, abgesehen von der Gesellschaft, niemandem gegenüber verantwortlich, ihm den Schutz zu bieten, den sie ihren Klienten bieten, oder Beratung im Zusammenhang mit dem Angebot, den Inhalten dieser Veröffentlichung oder anderen in dieser Veröffentlichung erwähnten Transaktionen, Vereinbarungen oder anderen Themen zu gewähren.

Bestimmte hierin enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind; weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben und dass weder die Gesellschaft noch die Konsortialbanken irgendeine Verpflichtung übernehmen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder solche Aussagen an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

