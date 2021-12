Und im Lieblingscafé um die Ecke könnte der Kaffee auch im kommenden Jahr deutlich mehr kosten.Zürich - Eine Tasse Café crème hat 2021 in einem Deutschschweizer Café im Schnitt so viel gekostet wie nie zuvor. Rund 4,30 Franken mussten Kaffeeliebhaber im aktuellen Jahr für eine Tasse des begehrten Getränks berappen. Das sind 5 Rappen mehr als vergangenes Jahr und damit ein neues Rekordhoch, wie der Verband Cafetiersuisse am Montag erklärte. Und er erwartet weitere Preissteigerungen.

