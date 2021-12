EURUSD startet die neue Woche mit einem leichten Minus. D1-Chart EURUSD rutscht am Montag wieder unter die 1,13er-Marke, wobei die Verluste bisher mit 14 Pips überschaubar sind. Die Verkäufer behalten ihren Vorteil, da der Ausbruchsversuch über das Hoch bei 1,1374 am vergangenen Dienstag scheiterte. Quelle: xStation 5 H1-Chart Im Stundenchart bleibt der Aufwärtstrend intakt, wenn man bedenkt, dass der Rückgang unter das Tief bei 1,1258 in der Vorwoche nicht nachhaltig war. Andererseits konnte dieser ...

