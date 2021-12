EQS-News: Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Sensirion Medienmitteilung: Digitaler Feuchtesensor für Industrieanwendungen ist nun weltweit erhältlich



06.12.2021 / 14:29





Medienmitteilung

6. Dezember 2021, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz Digitaler Feuchtesensor für Industrieanwendungen ist nun weltweit erhältlich Sensirion, der Experte für Umweltsensorik, präsentiert den neuen 5-Volt-Feuchtesensor SHT4xI-Digital, welcher speziell für Messungen unter anspruchsvollen Bedingungen in industriellen Anwendungen entwickelt wurde. Sensirion erweitert die vierte Generation Feuchtesensoren mit der SHT4xI-Digital-Sensorplattform, die speziell für anspruchsvolle Industrieanwendungen entwickelt wurde. Die Serie besteht aus den zwei Genauigkeitsversionen SHT40I-Digital und SHT41I-Digital, die einen Spannungsbereich bis zu 5 V, maximale Robustheit und erhöhten ESD-Schutz bieten. Der SHT4xI-Digital basiert auf der bewährten CMOSens(R) Technologie von Sensirion, die höchste Zuverlässigkeit gewährleistet, wie umfangreiche beschleunigte Lebensdauertests (z. B. 85 C / 85 % RH für 1000 h) zeigen. Der Sensor ermöglicht durch den breiten Betriebsspannungsbereich, die geringe Grösse und dem robusten Gehäuse eine einwandfreie Integration. Dank der technologischen Vorteile und Sensirions langjähriger Erfahrung in der Feuchtesensorik eignet sich der SHT4xI perfekt für Messungen unter extremen Bedingungen in industriellen Anwendungen. Diese Baureihe bietet branchenweit führende Genauigkeitsspezifikationen und ein unübertroffenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sensirions CMOSens(R) Technologie beinhaltet ein komplettes Sensorsystem auf einem einzigen Chip, inklusive einer kalibrierten digitalen «I2C Fast-mode Plus»-Schnittstelle. Der Sensor deckt Betriebsbereiche von 0 % RH bis 100 % RH und von -40 C bis 125 C mit einem Spannungsbereich von 2.3 bis 5.5 V. "Mit der Feuchte- und Temperatursensorplattform SHT4xI-Digital gehen wir auf die anspruchsvollen industriellen Anforderungen ein und ermöglichen zuverlässige Messungen unter rauen Bedingungen. Die hohe ESD-Festigkeit und der erweiterte Spannungsbereich der Sensorplattform ermöglichen einen langzeitstabilen Betrieb in industriellen Anwendungen. Durch unsere langjährige Expertise in der Feuchtesensorik und durch die Optimierung unserer Sensoren auf die spezifischen Marktbedingungen tragen wir nachhaltig zum Erfolg der Projekte unserer Kunden bei", sagt Maximilian Eichberger, Leiter Produktmanagement Feuchte- und Temperatursensoren bei Sensirion. Erfahren Sie mehr über den neuen SHT4xI-Digital-Feuchtesensor unter: www.sensirion.com/sht4xi. Über Sensirion - Experte für Umwelt- und Durchflusssensorlösungen Die Sensirion AG mit Sitz im schweizerischen Stäfa ist einer der führenden Hersteller digitaler Mikrosensoren und -systeme. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst Gas- und Flüssigkeitssensoren sowie Differenzdruck- und Umweltsensoren zur Messung von Temperatur und Feuchtigkeit, volatilen organischen Verbindungen (VOC), CO 2 und Feinstaub (PM2.5). Das Netzwerk mit Niederlassungen in den USA, Europa, China, Taiwan, Japan und Korea unterstützt Kunden sowohl mit Serienprodukten als auch massgeschneiderten Sensorsystemlösungen für verschiedenste Anwendungen. Sensoren von Sensirion finden sich häufig in Medizin-, Industrie- und Automobilanwendungen sowie in Analyseinstrumenten, in der Konsumgüterbranche und in Heizungs-, Lüftungs- und Klimageräten. Zu den Alleinstellungsmerkmalen der Sensirion Produkte gehört die patentierte CMOSens(R) Technologie, welche eine intelligente Systemintegration von Sensorelement, Logik, Kalibrierungsdaten und einer digitalen Schnittstelle auf einem einzigen Chip ermöglicht. Die treue Kundenbasis mit vielen namhaften Kunden sowie das Qualitätsmanagement nach ISO/TS 16949 bestätigen Sensirion als zuverlässiges Sensorunternehmen. Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: SHT4xI Product Visual



Ende der Medienmitteilungen