Die russische Kartellbehörde verlangt von Apple, Links zu alternativen Bezahlmethoden in iOS-Apps zu erlauben. Dagegen wehrt sich der Konzern jetzt vor Gericht. Apple kämpft an immer mehr Fronten für den Erhalt des einträglichen Geschäftsmodells des App-Stores. Nachdem sich Gerichte in den USA und Europa bereits damit beschäftigt haben, dass iOS-Apps keine alternativen Zahlungsmethoden anbieten dürfen, wird darüber jetzt auch vor einem russischen Gericht gestritten. Die russische Kartellbehörde hatte im August 2021 verfügt, dass Apple Entwickler:innen ...

