Britische Forscher:innen haben in einer Studie vor "falschen" Hinweisen auf Spuren von Leben auf dem Mars gewarnt. Als Beweis dafür führten sie einen vier Milliarden Jahre alten Meteorit ins Feld, der Mitte der 1980er-Jahre in der Antarktis gefunden wurde. Ende 1984 wurde in der Antarktis ein fast zwei Kilogramm schwerer Stein entdeckt, der einige Jahre später als Marsmeteorit identifiziert werden konnte. Der über vier Milliarden Jahre alte Stein, der nach seinem Fundort als Allan Hills 84001 bezeichnet wird, landete wohl vor etwa 13.000 Jahre auf der Erde. Ein Forschungsteam fand darin Mitte der 1990er-Jahre mögliche Spuren fossiler Bakterien, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...