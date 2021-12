Bewegung im heimischen Immo-Sektor: Die in Luxemburg ansässige CPI Property Group des tschechischen Milliardärs Radovan Vitek hat offenbar einen Plan mit Immofinanz und S Immo, der nun offenbar aber nicht aufgehen soll. Die Gesellschaft hat sich kürzlich über eine Kapitalerhöhung und dem Einstieg des US-Investors Apollo eigentlich frisches Geld für Immobilien-Käufe gesichert, allerdings würde die starke Investorennachfrage nach zentraleuropäischen Immobilien günstige Akquisitionen erschweren, heißt es seitens CPI, daher sei man bereit, sich selektiv an Unternehmen zu beteiligen, die erstklassige zentraleuropäische Immobilien besitzen. Dies hat CPI nun getan: Erworben wurden Anteile an Immofinanz und S Immo. Den 10,8 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...