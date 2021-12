Mit dem Kohleausstiegsgesetz wurde zwar festgelegt, wie viel Geld für den Strukturwandel fließen soll, allerdings bleiben bei der Verteilungsstrategie noch Fragen offen. Ein Thema dem sich eine Projektkonsortium aus drei Partnern angenommen hat. Aus den Erkenntnissen und dem Dialog mit den Unternehmen und Entscheidungsträgern in den Region konnten zehn Handelungsempfehlungne aufgestellt werden.Um die wirtschaftlichen Folgen des Kohleausstiegs, die besonders in den Kohleabbauregionen zu spüren werden, abzufedern, sollten die Entscheidungsträger in Bund, Ländern und Gemeinden die öffentlichen Förderungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...