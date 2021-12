Der Schnell-Ladesäulen-Hersteller Kostad listet seine Aktien, wie berichtet, im direct market plus der Wiener Börse. Das Unternehmen mit Sitz im niederösterreichischen Ebreichsdorf wird einen Antrag auf Einbeziehung aller 17.000.000 Stückaktien der Gesellschaft in den Dritten Markt (MTF) der Wiener Börse, Marktsegment "direct market plus", einbringen. Die Aktien sollen dann ab Montag, 13. Dezember 2021 unter der ISIN ATKOSTADAG01 gehandelt werden. Die Aktie wird in das Handelsverfahren Auktion aufgenommen, der Referenzpreis wurde mit 2,40 Euro je Aktie festgesetzt. Die Transaktion wird von der Rosinger Group begleitet. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.12.)

