DJ Grünen-Basis segnet Koalitionsvertrag ab

BERLIN (Dow Jones)--Nach SPD und FDP haben als letzter Ampel-Partner auch die Grünen dem Regierungsbündnis endgültig zugestimmt. In einer Urabstimmung segnete die Parteibasis den Koalitionsvertrag mit einer Zustimmung von 86 Prozent ab, wie Grünen-Bundesgeschäfstführer Michael Kellner bei einer Pressekonferenz in Berlin bekanntgab. Die Grünen starteten damit "mit starkem Rückenwind" in die Regierung, sagte Parteichefin Annalena Baerbock. Kellner betonte, die Partei habe ein "klares Votum" für den Koalitionsvertrag gegeben. "Somit hat eine riesige Mehrheit den Koalitionsvertrag angenommen, und wir treten damit ein in eine Regierung mit SPD und FDP", sagte er.

Damit kann der Koalitionsvertrag wie geplant am Dienstag unterzeichnet und Olaf Scholz am Mittwoch zum Bundeskanzler gewählt werden. Die 125.126 Parteimitglieder hatten zehn Tage lang digital oder per Brief über den Koalitionsvertrag und das von grüner Seite vorgesehene Personaltableau abgestimmt. Laut Kellner gab es 71.150 gültige Stimmen, was einer Wahlbeteiligung von 57 Prozent entsprach. Zugestimmt haben ihm zufolge 61.174 Parteimitglieder.

Demnach soll Grünen-Chef Robert Habeck Wirtschafts- und Klimaminister sowie Vizekanzler werden und Co-Vorsitzende Annalena Baerbock Außenministerin. Als Umweltministerin ist die frühere Bundesgeschäftsführerin Steffi Lemke vorgesehen, als Familienministerin die bisherige rheinland-pfälzische Ministerin Anne Spiegel und als Landwirtschaftsminister der frühere Parteichef Cem Özdemir. Die gegenwärtige Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth soll Kulturstaatsministerin werden.

Bei den Beratungen der Grünen hatte es zuvor heftige Diskussionen gegeben, weil dem zum linken Parteiflügel zählenden Fraktionschef Anton Hofreiter mit der Benennung des Realos Özdemir ein Ministeramt verwehrt geblieben war. Die internen Querelen hatten zu einer Verzögerung bei der Urabstimmung geführt.

December 06, 2021 08:50 ET (13:50 GMT)

