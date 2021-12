Unterföhring (ots) -Geschwächte Gegner ermöglichen keinen fairen Wettbewerb. Deshalb erhält Joko Winterscheidt an der Seite von Klaas Heufer-Umlauf am Dienstag (7. Dezember, 20:15 Uhr, ProSieben) weitere Unterstützung. Warum? In der vergangenen Folge "Joko & Klaas gegen ProSieben" vom 30. November 2021, hat sich Joko Winterscheidt beim Spiel "Der Zug" am Knie verletzt. Jetzt heißt es schonen.Joko hat bereits für besten Ersatz gesorgt: Um das Duell zwischen Angestellten und Sender weiterhin fair zu gestalten, lässt ProSieben ausnahmsweise einen Unterstützer an Jokos Seite zu, der für und mit Joko und mit Klaas gegen ProSieben antreten wird.Auch am Dienstag spielen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf wieder um 15 Live-Sendeminuten zur besten Sendezeit. Verliert das Duo gegen die Auswahl von ProSieben-Gegner:innen, müssen sie sich bedingungslos in den Dienst des Senders stellen."Joko & Klaas gegen ProSieben" - dienstags, um 20:15 Uhr"Joko & Klaas LIVE" - nach einem Sieg mittwochs, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: JKvsP7Pressekontakt:Kevin KörberCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5092182