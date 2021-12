Queensland Gold Hills Corp. startet heute, am 6. Dezember 2021, den Handel an der TSX Venture Exchange unter dem Ticker-Symbol (TSX.V: OZAU). Das Unternehmen hat vor kurzem eine überzeichnete Privatplatzierung in Höhe von 2,145 Mio. CAD abgeschlossen. Queensland Gold Hills will in Queensland, Australien, im so genannten Big Hill-Gebiet historische Minen aus dem 19. Jahrhundert mit modernen Explorationsmethoden untersuchen. ...

