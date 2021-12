Shopping-Clubs für Bekleidung boomen in der Pandemie - und lösen damit viele akute Probleme der Hersteller. Jetzt strebt Best Secret den Börsengang an. Wer davon profitiert und was das Unternehmen mit dem frischen Kapital vorhat. Gerade die letzten Monate der Pandemie haben bei Modehändler Best Secret, der auf Membership-Commerce spezialisiert ist, für gute Zahlen und wachsende Nachfrage gesorgt - und jetzt strebt der Modehändler an die Börse. Dabei profitiert das Unternehmen auch vom Druck der Modehersteller, die aufgrund der Pandemie viele Waren nicht aus den physischen Geschäften an die Kund:innen bringen konnten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...