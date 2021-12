... Hintergrund. JACK IN THE BOX bietet für die Mexican-Food-Kette DEL TACO RESTAURANTS. Das Deal-Volumen liegt bei 575 Mio. $, die TACO-Aktie legt 65 % zu.



Das Signal ist klar: Auch andere Restaurant-Konzepte sind an der Börse zu billig geworden. Also steigen heute z.B. die Aktien von SHAKE SHACK (+ 4,5 %), TEXAS ROADHOUSE (+ 3,5 %) oder CHEESECAKE FACTORY (+ 4,6 %). Sogar MCDONALDS verteuert sich (+ 1,9 %). Positiv wirkt außerdem, dass die Covid-Variante Omikron weniger aggressiv erscheint als befürchtet.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH erhalten Sie bei www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

DEL TACO-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de