Mainz (ots) -



Es konnte nur einen geben: An Karl Lauterbach als Gesundheitsminister hat kein Weg vorbeigeführt. Seine fachliche Expertise wird parteiübergreifend sowie bei Wissenschaftlern und Medizinern geschätzt, politisch wäre für den neuen Kanzler Scholz jede andere Personalie sehr unklug gewesen. Denn jeder andere hätte darunter leiden müssen, dass Lauterbach in einer Talkshow erklärt, wie die Dinge aus seiner Sicht laufen müssten - das hätte die Kakofonie nicht verringert, sondern nur noch verstärkt. Das sollten nun auch seine Kritiker akzeptieren, die zu Recht darauf hinweisen, dass Lauterbach in den vergangenen Monaten auch öfter mal falsch lag (und auf jeden Fall öfter, als es seine Anhänger behaupten). Was seine Kritiker anerkennen sollten: Lauterbach hat sich trotz massivster Anfeindungen wie kein anderer der Diskussion gestellt. Auch wenn die Rolle des Dauerwarners eine sehr unpopuläre ist. Er dürfte nun der erste Minister sein, der seine Berufung vor allem seiner medialen Dauerpräsenz verdankt, erst danach seiner Arbeit in Partei oder Bundestag. Es "reicht" nun aber nicht mehr, Forderungen in Talkshows aufzustellen. Sondern er muss den Kampf gegen Corona von oberster Stelle aus organisieren und kommunizieren - und dabei die Politik, Mediziner und vor allem die Bevölkerung mitnehmen. Beginnend beim Groß-Streitthema Impfpflicht, das er selbst mit angeschoben hat. Quasi nebenbei muss er zudem die grundsätzlichen Probleme wie den Pflegekräftemangel angehen. Dies alles als Herkulesaufgabe zu bezeichnen, wäre eine Untertreibung. Aber wenn er Erfolg hat, haben alle was davon - deshalb sollten ihm auch seine Kritiker dabei alles Gute wünschen.



Pressekontakt:



Allgemeine Zeitung Mainz

Zentraler Newsdesk

Telefon: 06131/485946

desk-zentral@vrm.de



Original-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65597/5092341

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de