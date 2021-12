Mainz (ots) -Kein Sixpack? Kein Hengst im Bett? Kein Geld? Keine Beziehung - oder auch gar keine Lust drauf? Am Montag, 6. Dezember 2021, startet das neue Orientierungsformat BRUDI und nimmt sich die Themen vor, die junge Männer und die, die es werden wollen, beschäftigen: vom ersten Sex, Liebe, Krach mit dem besten Freund, Druck in der Schule bis zum Neid im Fitnessstudio. BRUDI bietet Orientierung für junge Männer, die auf der Suche nach Vorbildern sind - mit einem Augenzwinkern und einer ganzen Menge Comedy. Wöchentlich wird es eine Folge auf YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCQ4wtARlS7i28Wfy92dXv7Q) und drei kurze Videos auf TikTok (https://www.tiktok.com/@brudi_offiziell?lang=de-DE) geben.Das Format zeichnet sich besonders durch die Konstellation der drei Hosts aus: Ken, Souf und Leon bringen ganz unterschiedliche Erfahrungen mit und hinterfragen durch den gemeinsamen Austausch auch mal sich selbst und ihre Umwelt. Ken interessiert sich beispielsweise für Fashion und Gaming, Souf kommt aus der Welt der Finanzen und Leon, der früher Teil des erfolgreichen YouTube-Formats "Grischistudios" war, brennt für Fitness. Ihre Interessen sind so unterschiedlich, wie die Zielgruppe selbst. In BRUDI zeigen sie gemeinsam die diversen Lebensrealitäten junger Männer auf, stellen Fragen, die sie im Alltag beschäftigen und wollen zeigen: Nobody's perfect!In der ersten Folge dreht sich alles um das Thema Lügen. Wenn man als Einziger nicht das neuste Handy am Start hat oder im Sommer schon wieder nicht im Urlaub war, denkt man sich schonmal eine kleine Notlüge aus, um mitreden zu können. Warum fällt es uns in solchen Situationen manchmal schwer, die Wahrheit zu sagen? Ken, Souf und Leon treffen in der Folge auf TikTok-Creator Robert White. Bei "Wahrheit oder nicht" finden sie heraus, in welchen Situationen die Brudis schon einmal gelogen haben - und warum.Hier geht's zur ersten FolgeIn BRUDI treffen die Hosts jede Woche spannende Gäst:innen, wagen Selbstexperimente oder schaffen auch mal Raum für Real Talks. Auch Pranks oder Challenges gehören immer mal wieder dazu. Mehr Informationen zum Format und zu den Hosts sind auf der Formatseite (https://presse.funk.net/format/brudi/) im funk Presseportal (https://presse.funk.net/) zu finden. Das Format wird von der KOOPERATIVE BERLIN im Auftrag des ZDF für funk produziert.Pressekontakt:funk Presseteam, Tel.: 0170 9177990, E-Mail: presse@funk.netOriginal-Content von: funk von ARD und ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121916/5092337