Frankfurt (www.fondscheck.de) - Union Investment hat den Mietvertrag mit dem Modehaus Reischmann in Ulm um acht Jahre bis Ende Dezember 2032 verlängert, so Union Investment in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Das Gebäude, das sich über die Bahnhofstraße 4, 6 und die Wengengasse 9 erstreckt, zählt seit 2013 zum Portfolio des Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Deutschland (ISIN DE0009805507/ WKN 980550). ...

