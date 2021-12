(shareribs.com) London 06.12.2021 - Der Goldpreis liegt am Montag leicht unter Druck, belastet von einem wieder erstarkten US-Dollar. Die Investoren zeigen sich etwas optimistischer hinsichtlich der Entwicklung an den Aktienmärkten. Mit der vorsichtigen Erholung an den Aktienmärkten wächst auch die Risikobereitschaft der Investoren wieder. Zwar liegt die NASDAQ weiter unter Druck, der Dow Jones Index ...

Den vollständigen Artikel lesen ...