Der VfL Wolfsburg und RB Leipzig benötigen Siege, für Borussia Dortmund und Bayern München geht es ums Prestige: Der sechste und abschließende Gruppenspieltag in der Fußball-Königsklasse klärt noch für zwei der vier deutschen Teams, ob und in welchem Wettbewerb sie international überwintern. Am Mittwoch, 8. Dezember 2021, 23.00 Uhr im ZDF, ist dazu alles Wissenswerte in "sportstudio UEFA Champions League" zu erfahren. Moderator Jochen Breyer begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer zu der 60-minütigen Live-Sendung mit den Zusammenfassungen der vier Gruppenspiele mit deutscher Beteiligung sowie der Begegnung Atalanta Bergamo - FC Villarreal. Als Expertin ist Martina Voss-Tecklenburg, Trainerin der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen, zu Gast im Studio.Der VfL Wolfsburg benötigt am letzten Gruppenspieltag einen Sieg im Heimspiel gegen den OSC Lille, der die Tabelle in Gruppe G anführt. Allerdings haben dort noch alle vier Teams die Chance, sich am letzten Spieltag für das Achtelfinale der Champions League zu qualifizieren. RB Leipzig empfängt in Gruppe A Tabellenführer Manchester City und konkurriert mit dem punktgleichen FC Brügge um den dritten Platz, der das Überwintern in der Europa-League sichert. Dort wird Borussia Dortmund im neuen Jahr weitermachen, weswegen es für den BVB im letzten Gruppenspiel gegen Besiktas Istanbul darum geht, nach dem bisher enttäuschenden Abschneiden in dieser Champions-League-Saison noch mal ein Erfolgserlebnis zum Abschied aus diesem Wettbewerb zu verbuchen. Für Bayern München, souveräner Tabellenführer der Gruppe C, geht es im Heimspiel gegen den FC Barcelona ebenfalls nur noch ums Prestige - für Barca allerdings steht noch die Qualifikation fürs Achtelfinale auf dem Spiel.Alle Tore und Highlights aller Partien des letzten Gruppenspieltags sind am Mittwoch ab 23.00 Uhr auch auf ZDFheute.de, in der ZDFheute-App und auf sportstudio.de abrufbar - in drei bis vierminütigen Clips.