Der hochverschuldete Bau-Riese warnt vor Zahlungsschwierigkeiten. Die Zentralbank versucht zu beruhigen und spricht von einem "Einzelfall". Doch auch andere Immobilienkonzerne geraten in Schwierigkeiten. Beim in Schieflage geratenen chinesischen Immobilienkonzern Evergrande ist weiterhin keine Besserung in Sicht. Die Evergrande-Aktie sackte am Montag um 20 Prozent ab. Der Grund: Insidern zufolge will ...

